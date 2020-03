Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallzeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.03.2020 Nr. 2

11.03./Unfallzeugen gesucht

Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich im Zeitraum von Dienstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, auf der Harburger Straße in Höhe eines Elektrohandels ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam dort, in Fahrtrichtung Wintermoor nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei zwei Metallpoller und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug muss durch den Unfall erheblich beschädigt worden sein. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen, Tel. 05193/98250-0, in Verbindung zu setzen.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

