POL-HK: Schneverdingen: Holz entwendet; Soltau: Portmonee aus Auto gestohlen; Frankenfeld: Auto in Brand gesetzt; Schneverdingen: Unfallflucht: Fahrzeug beim Rückwärtsfahren beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.03.2020 Nr. 1

09.03 / Holz entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende rund zehn bis 15 Raummeter Lärchen- und Kiefernsägeabschnitte, die an einem unbefestigten Weg im Naturschutzgebiet, Verlängerung des Osterwaldweges, lagerten. Der Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Schneverdingen unter 051893/982500 entgegen.

09.03 / Portmonee aus Auto gestohlen

Soltau: Unbekannte warfen in der Nacht zu Montag die Scheibe eines Pkw ein, der an der Straße An der Weide abgestellt war. Aus dem Handschuhfach entwendeten sie ein Portmonee mit rund 170 Euro.

10.03 / Auto in Brand gesetzt

Frankenfeld: An der Dorfstraße in Frankenfeld setzten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, gegen Mitternacht ein Fahrzeug in Brand. Ein Anwohner bemerkte das Feuer und informierte die Feuerwehr. Der Innenraum des Fahrzeugs brannte vollkommen aus. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

09.03 / Unfallflucht: Fahrzeug beim Rückwärtsfahren beschädigt

Schneverdingen: Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen Sonntag, 21.00 und Montag, 07.15 Uhr die Front eines geparkten, grauen Pkw der Marke Audi. Der Unfall ereignete sich auf dem Seitenstreifen der Sandstraße in Höhe der Hausnummer 22. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

09.03 / Wolf von Pkw erfasst

Walsrode: Auf der B209, zwischen Walsrode und Rethem, kam es am Montagabend, gegen 19.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem querenden Wolf. Das Tier verendete noch am Unfallort. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und informierten den Wolfsbeauftragten. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

