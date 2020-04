Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Blauer Passat beschädigt

Haren (ots)

Am Mittwoch wurde zwischen 16.40-17.15 Uhr ein blauer VW Passat am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der PKW war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Meppener Straße bzw. auf dem Parkplatz eines Geschäftes Im Industriepark abgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

