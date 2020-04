Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup

Heede

Werlte - Firmentransporter aufgebrochen

Lorup / Heede / Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in vier Firmentransporter im nördlichen Emsland eingedrungen. An der Straße Kirchkamp in Lorup, an der Dersumer Straße in Heede und an der Goethestraße in Werlte wurden die Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

