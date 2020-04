Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Osterfeuer abgebrannt

Hoogstede (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Donnerstag der an der Straße Berger Feld aufgeschichtete Holzhaufen eines dort geplanten Osterfeuers in Brand geraten. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Feuerwehr ließ den Haufen kontrolliert niederbrennen. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (059433)92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell