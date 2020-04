Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Hoher Sachschaden bei Unfall auf Parkplatz

Emsbüren (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist es an der Straße In der Maate zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 88-jährige Frau hat dabei auf dem dortigen Aldi-Parkplatz ehebliche Sachschäden angerichtet. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte sie ihren Kia so stark, dass sie mehrere Fahrräder beschädigte, gegen die Gebäudewand des Marktes fuhr und mit dem Fahrzeug anschließend eine angrenzende Böschung hinabrutschte. Die Frau verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 39.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell