Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Gegen 09:45 Uhr beabsichtigte am Sonntag eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Castrop-Rauxel von der Straße In der Wanne die Ickerner Straße in Richtung Vinckestraße zu überqueren. Dabei übersah sie einen 69-jährigen Pedelec-Fahrer, der die Ickerner Straße befuhr. Der 69 Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand zusätzlich Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

René Borghoff

Telefon: 02361/55-1041

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell