Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Werkstatt

Hohen Schaden hinterließen Unbekannte bei einem Einbruch Am Wochenende in Biberach.

Ulm (ots)

Die Täter waren laut Angaben der Polizei zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einem Gelände in der Saulgauer Straße. An einem dortigen Gebäude hebelten sie eine Tür auf und gelangten so in die eine Werkstatt. Im Inneren schlugen sie mit einem Feuerlöscher Scheiben ein. In Büros brachen sie Schränke und einen Tresor auf. In diesem befand sich Geld, welches die Täter zu ihrer Beute machten. Des Weiteren stahlen sie mehrere Laptops, ein Handy, Schutzmasken und Süßigkeiten. Außerdem brachen sie einen Automaten auf, aus dem sie das Geld entnahmen. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

