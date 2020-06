Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Kradfahrer fährt auf

Schwere Verletzungen erlitt am Montag ein 42-Jähriger bei einem Unfall bei Dietenheim.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 16 Uhr mit seiner Yamaha von Dietenheim in Richtung Regglisweiler unterwegs. Bei der Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 bemerkte er einen vorausfahrenden Autofahrer zu spät. Der 42-Jährige fuhr trotz einer Vollbremsung auf den VW auf und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 6.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 2.000 Euro.

