Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandstiftung in der Andreas-Albert-Berufsschule - Auslobung von 3000 Euro

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum 17.08.2019 kam es zu einem Einbruch mit nachfolgender Brandstiftung in die Andreas-Albert-Berufsschule im Petersgartenweg in Frankenthal. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren 100.000 Euro. https://s.rlp.de/keHgx

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters führten, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

