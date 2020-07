Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Leicht verletztes Kind nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Sonntagmittag gegen 11:40 Uhr beabsichtigte eine 35-jährige Bottroperin mit ihrem Pkw von der Horster Straße links in die Fortsetzungsstraße abzubiegen. Ein 31 Jähriger aus Bottrop befand sich hinter der 35 Jährigen und wollte links an ihr vorbeifahren. Dabei kam es zum Unfall beider Pkw. Eine 6-jährige Insassin der 35 Jährigen verletzt sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zusätzlich Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

