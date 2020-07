Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Diebstahl aus Verkaufsanhängern

Paderborn (ots)

(mb) Gleich zweimal ist ein mutmaßlicher Dieb am Donnerstag zum Ende des Schloß Neuhäuser Wochenmarkts in Verkaufsanhängern erwischt worden.

Gegen 13.30 Uhr hatte ein Marktbeschicker seine Abbauarbeiten auf dem Markt beendet und war damit befasst, den Verkaufsanhänger für Fleischwaren an sein Zugfahrzeug zu spannen. Er bemerkte eine Person, die währenddessen die Tür des Marktstandes öffnete und in den Wagen kletterte. Im Wagen erwischte der Verkäufer einen jungen Mann, der sofort die Flucht ergriff. Etwa zehn Minuten später wurde der Händler Zeuge eines erneuten versuchten Diebstahls. Er war mit seinem Marktgespann vom Marktplatz gefahren und auf dem Heimweg. Vor ihm fuhr ein anderer Händler vom Wochenmarkt mit seinem Gespann. An der Einmündung Hermann-Löns-Straße/Am Schlossgarten mussten sie verkehrsbedingt anhalten. Plötzlich tauchte der mutmaßliche Dieb wieder auf und stieg in den Verkaufsanhänger des zweiten Wurstwarenhändlers. Auch dieser hatte den verdächtigen Mann bemerkt und stieg aus seinem Auto. Er entdeckte den Mann in seinem Verkaufsstand. Der Unbekannte gab an, etwas klauen zu wollen und ergriff die Flucht über die Hermann-Löns-Straße in Richtung Kirche.

In beiden Fällen hatte der Täter keine Beute gemacht. Er soll südländisch aussehen, etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und trug eine blauen Jeans, eine dunkle Jacke und weiße Handschuhe.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060.

