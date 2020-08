Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Parfümerie - Kripo ermittelt

Meerbusch-Büderich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (24./25.8.) kam es zu einem Geschäftseinbruch an der Moerser Straße/Dorfstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 18:30 Uhr am Montagabend und 4:25 Uhr am Dienstag. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die Haupteingangstür Zugang zur Parfümerie und räumten zum Teil die Auslage leer. Hierbei ließen sie eine noch unbekannte Anzahl an hochwertigen Parfümerieprodukten und Flacons mitgehen. Offenbar flüchteten sie unerkannt über einen angrenzenden Parkplatz. Die Auswertung der Spuren dauert an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Meerbusch unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

