POL-HOL: Nachtrag zu: Trunkenheit im Straßenverkehr: zwei Fahrradfahrer mit 3 Promille unterwegs; Besitzer der Fahrräder gesucht

Holzminden (ots)

Wie bereits berichtet, wurden die beiden durch die Beschuldigten (22 und 24 Jahre) geführten Fahrräder beschlagnahmt, da hierfür keine Eigentumsnachweise vorgelegt werden konnten.

Die Polizei sucht nun die Besitzer der Fahrräder.

Es handelt sich hierbei um

- Damenrad mit der Rahmennummer H01141357B351. Der Hersteller kann nicht festgestellt werden, da das gesamte Fahrrad mit goldener und silberner Farbe besprüht worden ist. An einigen Stellen ist die Farbe während der Polizeikontrolle noch frisch. An dem Fahrrad ist ein Aufkleber des Fahrradverleihs "GRETH" in Holzminden angebracht.

- Herrenrad der Marke Künsting mit der Rahmennummer E95049974. Das Fahrrad wurde ebenfalls mit goldener und silberner Farbe vollständig besprüht.

Wer sein Rad hier wieder erkennt (Eigentumsnachweis erforderlich) oder aber Hinweise zu den möglichen Besitzern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Holzminden unter 05531/9580.

