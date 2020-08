Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Montag (24.08.), gegen 17:40 Uhr, verließ ein 79-Jähriger den Bus an der Haltestelle Wolkerstraße in Neuss. Als er ausgestiegen war, bemerkte er, dass sich zwei junge Mädchen hinter ihm befanden und eines von ihnen ihm die Geldbörse aus der Hosentasche zog. Danach gingen die beiden schnell vom Weißenberger Weg in Richtung Karl-Arnold-Straße. Ein Zeuge folgte den beiden, konnte jedoch die Tatbeute nicht zurück erlangen.

Die beiden Mädchen werden wie folgt beschrieben: - Etwa 15 und 13 Jahre alt - Beide circa 160 Zentimeter groß - Schmale Statur

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die beiden Mädchen oder auch mögliche Begleiter gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Informationen rund um das Thema Taschendiebstahl finden Sie auf der Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

