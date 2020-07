Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist tritt Fußgängerin entgegen - Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr wurde eine 41-jährige Frau im Bereich der Brücke über dem Wingertsbuckelweg von einem unbekannten Mann belästigt. Die Frau war zu Fuß auf dem Feldweg in Richtung Friedhof unterwegs, als der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau angeekelt umdrehte, floh der Mann auf einem Fahrrad in unbekannter Richtung.

Der Mann wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

- Alter Ende 30/Anfang 40 - Deutsch/osteuropäisches Aussehen - Stabile Statur mit Bauch - kurzrasierte Haare - Bekleidet mit weitem dunklem Shirt und weiten dunklen Shorts

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, diese unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell