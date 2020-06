Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 29. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Samstag, 27.06.2020, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 28.06.2020, 01:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr, ein in der Fußgängerzone, Krambuden, abgestelltes Fahrrad. Der Wert des Rades der Marke Winora, Typ Dakar, wird mit zirka 400 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Geschwindigkeitsmessungen

Die Polizei Wolfenbüttel führte am Freitagvormittag und am Sonntagnachmittag erneut eine Geschwindigkeitskontrolle mit der Laserpistole auf der Landesstraße 495, zwischen Halchter und Adersheim, durch. Insgesamt wurde in drei Stunden die Geschwindigkeit von zirka 135 Fahrzeugen kontrolliert. Hiervon waren 19 Fahrzeuge schneller als die erlaubten 80 km/h unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der mit 105 km/h die Messstelle passierte. Zudem überholten zwei Fahrzeugführer trotz Verbotes jeweils ein anderes Fahrzeug. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

