POL-MS: Raub auf Postfiliale - Täter flüchten mit Kinderwagen

Münster (ots)

Ein Trio überfiel am Mittwochabend (8.1., 17:30 Uhr) an der Meesenstiege eine Postfiliale und flüchtete mit einem Kinderwagen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die beiden Männer und die Frau mit dem Kinderwagen hielten sich kurz vor der Filialschließung vor dem Gebäude auf. Unter dem Vorwand Briefmarken zu benötigen, betraten die Männer die Räume. Am Verkaufsschalter hielten die Täter der 42-jährigen Angestellten ein Pfefferspray entgegen, drehten ihr den Arm auf den Rücken, griffen ihre zum Zopf gebundenen Haare und forderten Geld. Anschließend schoben sie die Münsteranerin in den Tresorraum und zogen ihr das Handy aus der Jackentasche. Nachdem die 42-Jährige den Kasseneinsatz übergeben hatte, sperrten die Räuber die Frau kurzfristig in das Bad und flüchteten zusammen mit der Schmiere stehenden Täterin mit dem Kinderwagen und Bargeld in unbekannte Richtung. Das Handy der 42-Jährigen schmissen die Räuber vor die Filialtür.

Der erste Täter ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und war mit einer blauen Jeans, einer dunklen Jacke mit Kapuze und schwarz-türkisen Handschuhen bekleidet.

Der zweite Räuber ist circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er trug eine dunkle Hose von Nike, eine dunkle Jacke mit Kapuze und hatte einen dunklen Schal über die Nase gezogen. Er hatte identische Handschuhe wie der erste Räuber dabei und führte einen schwarzen Nike-Turnbeutel mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

