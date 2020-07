Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 77-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 18 Uhr an der Einmündung Freudenberg-/Schloßgartenstraße wurde eine 77-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Beim Abbiegen von der Schloßgartenstraße war sie mit dem Renault einer von rechts kommenden 40-jährige Fahrerin zusammengestoßen und auf die Straße gestürzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert. Angehörige wurden benachrichtigt. Während der Unfallaufnahme war die Einmündung bis 19.45 Uhr gesperrt.

