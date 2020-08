Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Wenden (ots)

Ein weiterer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw hat sich am Donnerstag (27. August) gegen 11.40 Uhr an der Einmündung Elbener Straße/ Am Baumhof in Gerlingen ereignet. Dort wollte eine 69-Jährige mit ihrem Pkw nach links in die Straße "Am Baumhof" einbiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dadurch stießen die Fahrzeuge zusammen und der 38-Jährige stürzte. Er wurde durch ein Rettungswagenteam behandelt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

