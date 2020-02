Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Außenspiegel an Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte den linken Außenspiegel an einem Opel Adam beschädigt.

Die Besitzerin stellte ihr Auto am Samstagabend um 18 Uhr in der Beethovenstraße vor der Hausnummer 56 ab. Als sie am Sonntagmorgen um halb zehn zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie den Schaden. Das Gehäuse des Spiegels war beschädigt und das Glas zerbrochen.

Aufgrund des Schadensbildes könnte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Außenspiegel beschädigt haben. Aber auch eine vorsätzlich herbeigeführte Sachbeschädigung durch einen Tritt oder einen Schlag kann nicht ausgeschlossen werden. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell