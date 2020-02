Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht übers Kassenband

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 33-jähriger Mann versuchte am Mittwoch, 5. Februar, in einem Discounter an der Moritz-Bacharach-Straße mehrere Zigarettenschachteln zu klauen. Der Dieb kroch zunächst mit den Zigaretten unter einer Kassenschranke durch, um den Laden zu verlassen. Im Bereich des Ausgangs schubste er eine aufmerksame Mitarbeiterin, die ihm den Weg versperrte, gegen einen Einkaufswagen und sprang auf das Kassenband. Über das Band rannte er zurück in den Laden, ein Zeuge konnte den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Mitarbeiterin verletzte sich leicht. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.(mg)

