Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mitfahrer stößt unangeschnallt gegen Vordersitz

Attendorn (ots)

Ein ungewöhnlicher Unfall beschäftigte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die Polizei. Der Fahrer eines Kleinbusses befuhr die Straße Im Schwalbenohl in Fahrtrichtung Kreisverkehr Grafweg/ Am Stürzenberg. Dort musste er verkehrsbedingt stark seine Geschwindigkeit reduzieren. Ein Mitfahrer, der sich kurz zuvor abgeschnallt hatte, um sein Handy aus einer Tasche zu holen, stieß dabei mit dem Gesicht auf die vordere Kopfstütze. Er trug dabei Gesichtsverletzungen davon. Er konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

