Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von Fahrrädern

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei sucht nach Zeugen von drei Fahrraddiebstählen, die sich am Wochenende im Stadtgebiet ereigneten. So wurden am Freitagabend, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, im Dinklager Weg (Nähe Lohner Hof) ein grünes Centurion Crossfire Gravel 2000 GT und ein daran angekettetes schwarzes Damenrad der Marke Pegasus, Modell Solero SL, gestohlen. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag kam in der Limberger Straße ein grünes Herrensportrad der Marke Scott, Modell Sub Sport, weg, das der Eigentümer unweit der Parkstraße an einen Metallbügel gekettet hatte. Hinweise zu den Diebstählen bitte an 0541/327-3203 oder -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell