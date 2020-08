Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht im Ortsteil Bakum

Melle (ots)

In der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag kam es im Bruchteichsweg zu einer Unfallflucht. Ein unweit der Einmündung zur Straße Am Kleefeld abgestellter schwarzer BMW der Dreierreihe wurde an der Fahrerseite beschädigt. Dem Schadensbild nach könnte es sich bei dem unbekannten Verursacher um einen Radfahrer gehandelt haben, der vermutlich in Richtung Heidestraße unterwegs war und im Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten Wagen gestreift hat. Zeugen melden sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422-920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell