Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Diebe nahmen Nudeln mit

Melle (ots)

In der Nacht zu Sonntag trieben Unbekannte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Dissener Straße ihr Unwesen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster des Wohnhauses auf, stiegen in das Gebäude ein und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. Offenbar fanden sie dabei aber nichts für sie Interessantes. Aus einem auf dem Grundstück befindlichen kleinen SB-Hofladen nahmen die Einbrecher allerdings zehn Packungen Nudeln mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

