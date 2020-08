Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht auf der neuen Umgehungsstraße

Belm (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der neuen Umgehungsstraße in Belm zu einer Unfallflucht. Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Autos fuhr gegen 05.45 Uhr über eine Auffahrt (welche, ist zurzeit noch ungeklärt) auf die Umgehungsstraße in Richtung Ostercappeln, überholte dabei einen grauen Ford Mondeo rechts und schnitt diesen beim Einscheren auf den Hauptfahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Wagen zu vermeiden, musste der Ford-Fahrer nach links ausweichen und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke. Der Unfallverusacher setzte danach seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Die Polizei in Bohmte sucht Zeugen der Straftat. Insbesondere der Fahrer eines grauen Opel, den der Ford kurz zuvor überholt hatte, wird gebeten, sich unter 05471/9710 zu melden.

