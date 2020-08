Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Farbschmiererei in Lechtingen - Täter auf frischer Tat ertappt

Wallenhorst (ots)

Am frühen Sonntagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Graffitisprayer an einer Brücke am Schulweg in Lechtingen. Eine Streife der Bramscher Polizei konnte dort kurze Zeit später einen 21-jährigen Wallenhorster antreffen. An der Brücke wurde frische Farbe festgestellt und bei dem jungen Mann konnten entsprechende Utensilien sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 21-Jährigen an, bei der weitere Beweismittel beschlagnahmt wurden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

