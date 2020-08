Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Überfall auf Freibad - Polizei fasst jugendlichen Täter

Bohmte (ots)

In einem Freibad an der Jahnstraße bedrohte ein Unbekannter am Samstagabend eine Kassiererin. Der Täter betrat gegen 18.40 Uhr den Kassenraum und forderte die 62-jährige Angestellte unter Vorhalt eines Messers auf, das Bargeld auszuhändigen. Die Dame entfernte sich und alarmierte die Polizei. Der Täter nahm das Geld aus der Kasse und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten einen Verdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Jungen aus dem Landkreis Diepholz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche zu seiner Wohnanschrift gebracht. Die Ermittlungen der Polizei Bohmte dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell