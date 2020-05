Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kollision beim Abbiegen

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Dienstag in Stadtlohn bei einem Unfall erlitten. Der Junge war gegen 08.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Friedhofsweg unterwegs. Als der Stadtlohner nach links in den Kuckucksweg abbog, schnitt er den Fahrweg eines entgegenkommenden Wagens: Ein 23-jähriger Stadtlohner hatte gerade vom Kuckucksweg in den Friedhofsweg einbiegen wollen. Es kam zu einer leichten Kollision, durch die der Junge stürzte. Er wurde vor Ort ambulant behandelt.

