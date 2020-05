Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Sitzgarnitur von Schulhof entwendet

Legden (ots)

Von einem Schulhof in Legden haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag einen hölzernen Tisch samt damit verbundenen Bänken gestohlen. Das Geschehen spielte sich zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 06.00 Uhr, auf einem Gelände an der Wibbeltstraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

