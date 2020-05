Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Werkzeug aus Carport gestohlen

Borken (ots)

Einen Akku-Schrauber und einen Winkelschleifer hat ein Dieb in Borken in der Nacht zum Dienstag entwendet. Zuvor drang er in einen abschließbaren Raum unter einem Carport am Barbara-Rustemeier-Weg ein. Der Gesamtschaben beläuft sich auf circa 700 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: 02861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell