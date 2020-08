Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto prallt gegen Baum: 19-jähriger Hiller schwer verletzt

Bad Oeynhausen, Hille (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Autofahrer aus Hille, als er am Freitagmorgen aus ungeklärten Gründen mit seinem Pkw am Ortseingang in Wulferdingsen gegen einen Baum prallte.

Der junge Mann war den Erkenntnissen der Polizei zufolge um kurz nach 7 Uhr mit seinem Audi aus Richtung Wiehengebirge kommend auf der Siedinghausener Straße in südlicher Richtung unterwegs. In Höhe des Ortseingangsschildes kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den massiven Stamm einer Birke. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw herumgeschleudert und kam mit dem Heck im gegenüberliegenden Graben quer zur Straße zum Stehen.

Ersthelfer halfen dem 19-Jährigen aus dem schwer beschädigten Fahrzeug und leisteten ihm bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Hiller zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum gebracht.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Siedinghausener Straße gesperrt. Der Audi wurde anschließend abgeschleppt. Neben der Polizei waren ein Notarzt, zwei Rettungswagenbesatzungen sowie die Feuerwehr im Einsatz.

