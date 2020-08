Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kostenlose Fahrradregistrierungen in Lübbecke und Bad Oeynhausen

Lübbecke, Bad Oeynhausen, Minden (ots)

Unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" wird die heimische Polizei am kommenden Freitag, 21. August auf dem Parkplatz der Lübbecker Kreissporthalle, Rote Mühle 1, eine kostenlose Codierungsaktion für Fahrräder anbieten. Diese führen die Beamten des Kriminalkommissariats für Prävention in der Zeit zwischen 13.30 bis 17 Uhr Uhr durch.

Als weiteren Termin planen die Präventionsexperten am Freitag, 11. September, ebenfalls von 13.30 bis 17 Uhr, in Bad Oeynhausen eine Fahrradregistrierung ein. Hier wird der Parkplatz der Sielterrassen, Am Kokturkanal, als Örtlichkeit für die Codierungen dienen.

Das "Nummernschild für Fahrräder" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt. Derart registrierte Räder sind auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schrecken potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird. Erfasste Fahrräder werden in eine Datenbank eingepflegt, sodass deren Besitzer schnell ermittelt und aufgefundene Fahrräder in kurzer Zeit zugeordnet werden können.

Für die Kennzeichnung bringen Interessierte neben dem verkehrssicheren Fahrrad, ihren Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis (Rechnung) mit zum Registrierungsort. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Erst Ende Juli zeigte sich in der Mindener Tonhallenstraße die Beliebtheit der Aktion, als binnen drei Stunden insgesamt 314 Bürgerinnen und Bürger dem Angebot der Polizei folgten und ihre Fahrräder markieren ließen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell