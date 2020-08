POL-MI: Reifen gestohlen und Autoscheiben eingeschlagen

Polizei Minden-Lübbecke

Unbekannte haben sich auf dem Gelände einer Autolackiererei an der Vlothoer Straße an sechs Autos zu schaffen gemacht. An vier Fahrzeugen wurden Reifen abmontiert und entwendet. An einem Porsche, einem Audi sowie einem VW wurden zudem Scheiben eingeschlagen. Ein Verantwortlicher beziffert den entstandenen Schaden auf mindestens 20.000 Euro.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte sich der Vorfall in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwochmorgen ereignet haben. Zu den Diebstählen und den Sachbeschädigungen kam es auf dem Stellplatz hinter der Lackiererei. Der Abtransport der Räder dürfte vermutlich mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Polizei bitten Zeugen, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

