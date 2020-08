Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gestohlener Anhänger in Maisfeld aufgefunden

Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei nach Hellsiek gerufen. Hier hatte ein Mann gegen sechs Uhr morgens in seinem Maisfeld zwischen der Appelkampstraße und der Reihenstraße einen zugelassenen PKW-Anhänger aufgefunden. Diesen brachte er zu seinem Hof und rief die Polizei.

Als die Beamten wenig später die Halteranschrift in der Öringsener Straße aufsuchten, gab der 71-jährige Besitzer an, dass er den Anhänger am Dienstagabend gegen 22 Uhr vor seinem Haus abgestellt hatte. Zum Zeitpunkt der Entwendung hätten sich drei Spanplatten auf dem Gefährt befunden. Diese stahlen die Unbekannten offenbar, bevor sie den Hänger in das etwa drei Kilometer entfernte Feld in Hedingsen schoben.

Hinweise zu den Dieben bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell