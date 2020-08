Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bewaffnetes Duo überfallt Tankstelle in Barkhausen

Porta Westfalica (ots)

Zwei mit einer Pistole und einem Baseballschläger bewaffnete Männer haben am späten Dienstagabend die Jet-Tankstelle an der Portastraße in Barkhausen überfallen. Mit ihrer Beute flüchtete das Duo in einem dunkelblauen VW Golf. Der allein anwesende 31-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Nach dessen Angaben betraten die Männer gegen 22 Uhr den Verkaufsraum. Dabei trugen sie einen blauen OP-Mundschutz vor dem Gesicht. Während der etwa 1,80 Meter große, circa 20 bis 30 Jahre alte und mit einem weißen T-Shirt bekleidete Täter mit dem Baseballschläger den Angestellten bedrohte und zum Öffnen der Kasse aufforderte, stand der 1,70 Meter große Komplize mit einer Pistole in der Hand in der Eingangstür. Nachdem das Geld in eine von den Räubern mitgebrachte Tasche verstaut war, flüchtete das Duo nach nicht einmal einer Minute mit dem Golf auf der Portastraße in Richtung der Kreisstraße.

Ein vorbeikommender Autofahrer war unterdessen auf den Überfall aufmerksam geworden und nahm die Verfolgung des mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Fluchtfahrzeugs auf. Als die Täter ihren "Verfolger" bemerkten, wendeten sie ihren Pkw und fuhren dem Zeugen auf dessen Fahrspur entgegen. Der wich aus, hielt auf dem Seitenstreifen an und konnte noch sehen, wie die Räuber in den Kapellenweg abbogen. Diese Straße mündet im weiteren Verlauf auf die Kreisstraße.

Ob die Täter tatsächlich über die Kreisstraße weiter in westliche Richtung fuhren, ist aber unbekannt. Daher werden Zeugen gesucht, denen der dunkelblaue Golf vor oder nach dem Überfall aufgefallen ist. Auch andere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

