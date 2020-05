Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: 25-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 05:00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Recklinghausen auf der Schmalkalder Straße, nach einem Hinweis auf eine Fahrt unter Alkoholeinfluß, ein 25-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf. Bei dem Versuch das Auto anzuhalten, fuhr der 25-Jährige auf die A2 (Auffahrt Recklinghausen Ost) in Richtung Oberhausen auf. Die Polizeibeamten verfolgten das Auto. In Höhe der Ausfahrt Herten verlor der Mann nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit der Leitplanke, das Fahrzeug überschlug sich, anschließend prallte das Auto gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transporiert.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Außerdem ist der 25-Jährige, nach ersten Erkenntnissen, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Fahrzeug wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Der Bereich der Auf-/Ausfahrt musste zeitweise gesperrt werden.

