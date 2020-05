Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit auf Lange Straße

Recklinghausen (ots)

Vor einem Supermarkt an der Lange Straße hat es am Montag, gegen 19.30 Uhr, einen heftigen Streit gegeben. Nach Zeugenaussagen haben sich mehrere Männer (zwei 21-Jährige, ein 35-Jähriger, alle aus Castrop-Rauxel) angeschrien. Plötzlich habe einer der Männer den 35-Jährigen mit Reizgas bedroht. Anschließend sei noch ein anderer Mann dazugekommen, dieser habe einen "Macheteähnlichen Gegenstand" herausgeholt und damit dem 35-Jährigen gedroht. Die Polizei hat einen 55-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel festgenommen. Er soll den Gegenstand in der Hand gehalten haben. Verletzt wurde niemand. Trotz eingesetztem Polizei-Spürhund konnte der "Macheteähnliche Gegenstand" bislang nicht gefunden werden. Das Reizgas wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell