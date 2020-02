Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: "Kommissar Zufall" führt zu Cannabisanbau in Wohnung

Schwerin (ots)

Eigentlich wollten die Beamten am vergangenen Freitagvormittag einen Haftbefehl realisieren. Auf der Suche nach der Person wurde bei einem Nachbar in einem Mehrfamilienhaus in der Ziolkowskistraße geklingelt.

Es öffnete eine sichtbar unter Drogeneinfluss stehende Person. Mit ihm kam den Beamten ein penetranter Marihuana-Geruch aus der Wohnungstür entgegen.

Mit der Tatsache konfrontiert, räumte der 43-jährige deutsche Mieter ein, ein bisschen Gras zu besitzen und dieses auch konsumiert zu haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamte etwas mehr als nur ein "bisschen Grass" fest. Der Mann baute selber Cannabispflanzen an und besaß darüber hinaus weitere Utensilien für den Konsum von Drogen.

Gegen den 43-jährigen polizeibekannten Schweriner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Besitzes und Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet. Pflanzen sowie andere Beweismittel wurden beschlagnahmt.

PS: die per Haftbefehl gesuchte Person wurde nicht angetroffen, aber auch hier lassen die Beamten nicht locker, sie kommen wieder.

