Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 79-Jähriger wird zu Hause überfallen

Hüllhorst (ots)

Am späten Donnerstagabend ist ein Mann in Oberbauerschaft einem häuslichen Überfall zum Opfer gefallen.

Gegen 22.50 Uhr klingelte es bei dem älteren Herrn an der Haustür in der Straße "Büschenfelder Weg". Da der Mann die Rückkehr einer Angehörigen vermutete, öffnete er die Tür des Einfamilienhauses. Dort befanden sich jedoch zwei fremde Männer, die nach jetzigem Ermittlungsstand unvermittelt versuchten, den Bewohner ins Haus zurückzudrängen. Dies gelang während eines Gerangels, bei dem der 79-Jährige einen Schlag auf den Kopf erhielt und zu Boden stürzte. Als der Senior der Forderung der Männer nach der Herausgabe von Bargeld nicht nachkam, verschwanden die Täter unerkannt vom Tatort. Jedoch nicht ohne Beute. So nahmen sie eine Armbanduhr sowie zwei Telefone mit sich. Das Opfer des Überfalls verständigte anschließend seine Angehörigen und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lübbecke eingeliefert.

Beide Männer konnten vom Geschädigten mit einer Größe von circa 175 bis 180 cm sowie in einem Alter von circa 30-35 Jahren mit normaler bis schlanker Figur beschrieben werden. Die Täter trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung und verständigten sich in einer dem Opfer unbekannten ausländischen Sprache.

Hinweise zu den gesuchten Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660. Die Ermittler bitten wegen der Nähe zu der B 239 in diesem Zusammenhang auch um Mitteilungen und Beobachtungen zu einem möglichen Fluchtfahrzeug sowie der Fluchtrichtung des Duos.

