POL-ME: SAFER INTERNET DAY (SID 2020) - Fake News und Hate Speech - Wülfrath - 2002028

Am kommenden Dienstag, dem 11. Februar 2020, findet der internationale "Safer Internet Day" (SID) statt. Unter dem Motto: "Together for a better Internet" finden weltweit Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Internetsicherheit statt.

So auch in Wülfrath. Dort veranstaltet die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wülfrath an diesem Tag, gemeinsam mit dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Mettmann, einen gemeinsamen Workshop. Dazu sind, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr, Kinder und Jugendliche, natürlich aber auch interessierte und begleitende Erwachsene, herzlich eingeladen die Veranstaltung zum Thema "Fake News und Hate Speech", im Kinder- und Jugendhaus, an der Schulstraße 5 in Wülfrath kostenfrei zu besuchen.

--- Hintergründe:

Das Internet ist aus unserem Alltag heute nicht mehr wegzudenken und Internetnutzer sind fortschreitend immer jünger. In der digitalen Welt lauern aber leider auch vielfältige Gefahren. Gerade für jüngere Internetnutzer ist deshalb eine erwachsene Begleitung in digitalen Datennetzen sehr empfehlenswert, weil junge Menschen die dort vorhandenen Gefahren und Probleme oft noch nicht ausreichend selber einschätzen und beurteilen können.

Oft ist es aber auch selbst für Erwachsene sehr schwer, sogenannte "Fake News" (übersetzt: vorgetäuschte Nachrichten) zu erkennen. Unter der Überschrift: "Fake News oder ist das real? Ein neumodischer Trend oder gab es das schon früher?", erläutert Kriminalhauptkommissarin Stefanie Lösing, als Referentin der Kreispolizei Mettmann, wie Betrüger heutzutage im Netz vorgehen und worauf man bei vermeintlich wahren Nachrichten immer achten sollte. An aktuellen Beispielen, aber auch mit Blick in die Vergangenheit, werden dabei viele Fragen zum Thema interessant aufgearbeitet: "Gab es eigentlich schon immer Fake News?" Zudem soll im Rahmen des Workshops auch noch aufgezeigt werden, wie Hate Speech zustande kommt: "Wie respektvoll gehen wir im Netz miteinander um?"

Der Workshop ist Teil der Wülfrather Kampagne "Wir. Respekt in Wülfrath!"

--- Weitere Hinweise / Links zum Thema:

Internetseite des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik:

www.bsi-fuer-buerger.de

Service-Internetseite von SoSafe und eyeo mit Unterstützung des eco-Verband der Internetwirtschafrt e. V.:

www.botfrei.de

Internetseite für alle Eltern, Kinder, Jugendliche, Pädagogen, Multiplikatioren, Organisationen oder Unternehmen:

www.klicksafe.de

Internetseite für Kinder und Jugendliche:

www.polizeifürdich.de

