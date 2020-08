Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Überfall auf Tankstelle im Stadtteil Widukindland

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter betrat am Freitag, gegen 16.24 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bremer Straße und bedrohte eine 19-jährige Angestellte mit einem Messer. Er forderte die junge Frau auf das Geld auszuhändigen, griff anschließend in die Kasse und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß. Möglicherweise setzte der Täter seine Flucht später mit einem Fahrrad fort. Beschrieben wurde der Mann als dünn/schlank und mittelgroß. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzen-Sweatshirt, einem T-Shirt und einer Jogginghose. Weiterhin trug der Flüchtige ein Cappy und einen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die im Bereich Bremer Straße/Ickerweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell