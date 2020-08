Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Kettenkamp (ots)

Am Freitagmorgen kam es an der Einmündung Ankumer Straße/Burenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Bersenbrücker Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen. Ein 17-jähriger Fahrschüler und sein 35 Jahre alter Lehrer befuhren gegen 10 Uhr mit einem Ford-Focus die Ankumer Straße in Richtung Kettenkamp. Als die Insassen des Fahrschulwagens nach links in die Burenstraße abbiegen wollten, übersahen sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stießen mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 32 Jahre alte Kradfahrer schwere Verletzungen und der 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrlehrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Ein bereits angeforderter und vor Ort befindlicher Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die Ankumer Straße wurde im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach ersten Erkenntnissen befand sich vor dem Fahrschulwagen ein Trecker. Die Bersenbrücker Polizei bittet Zeugen des Unfalls, und insbesondere den Treckerfahrer, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

