Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in der Straße Am Funkturm ein grauer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug war zuvor ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt worden. Die Schäden an der Heckstoßstange wurden vermutlich durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug verursacht. Der Verursacher oder die Verursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso Zeugen, die etwas von dem Unfall bemerkt haben. Hinweise werden unter 0541/325-2115 entgegengenommen.

