Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwelbrand, Unfall, Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr wollte ein 38-jähriger Opel-Fahrer von der Konrad-Adenauer-Straße nach links auf den Pamiersring abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Daimler-Benz eines 61-Jährigen. Dabei kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Sulzbach-Laufen: Schwelbrand

Am Freitagmorgen kam es zu einem Schwelbrand in Holz verarbeitenden Betrieb. Der Brand wurde kurz nach 8:00 Uhr gemeldet. Offenbar kam es im Bereich einer Säge zu einer Fehlfunktion in deren Folge Funken den Schwelbrand auslösten. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war der Schwelbrand bereits von Mitarbeitern des Betriebes worden.

Fichtenberg: Motorroller entwendet

Zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr und Freitag, 5:00 Uhr wurde in der Lindenstraße einen vor einem Haus geparkter Motorroller Ningbo Longjia in weiß entwendet.

Die Polizei Gaildorf nimmt Hinweise unter Telefon 07971 95090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell