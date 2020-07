Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: parkender Audi beschädigt

Bredstedt (ots)

In Bredstedt wurde in der Nacht von Samstag (27.06.20) auf Sonntag ein parkender Audi Q7 beschädigt. Der Wagen stand in der Osterstraße in Höhe der Hausnummer 42. Unbekannte Täter beschädigten die Beifahrertür, den Seitenspiegel und die Scheibenwischer.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bredstedt (Tel.: 04671 - 404490 0) zu melden.

