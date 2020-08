Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbruch in Eiscafé - Versuchter Einbruch in Bastelshop

Melle (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag in ein Eiscafé an der Plettenberger Straße ein und scheiterten bei einem Einbruchsversuch in einen benachbarten Bastelshop. Die Einbrecher hebelten zwischen 23 und 07.30 Uhr die Eingangstür des Cafés auf und stahlen aus den Räumlichkeiten Bargeld. Als sie sich zwischen 18.30 und 08 Uhr an dem Zugang des Bastelshops zu schaffen machten, hinterließen sie an einer der Türen einen nicht unerheblichen Schaden, gelangten jedoch nicht in die Geschäftsräume. Die Ermittler der Polizei in Melle bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05422/920600 zu melden.

