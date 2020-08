Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W: Im Kreisel geradeaus - Trunkenheit im Verkehr

Hagen a.T.W. (ots)

Am Donnerstagmittag wurde die Polizei Georgsmarienhütte ins Ortszentrum von Hagen gerufen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte den Notruf gewählt und einen VW mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Der Polo fuhr auf der Hüttenstraße in Richtung Hagen, als die Fahrzeugführerin im Kreisverkehr an der Q1-Tankstelle geradeaus über den Kreisel fuhr. Dort kollidierte sie mit einem Stein, setzte ihre Fahrt aber unbeirrt in Richtung Ortszentrum fort. An der Ausfahrt des Kreisverkehrs überfuhr sie die Verkehrszeichen auf der Fußgängerfurt zwischen der Ein- und der Ausfahrspur. Dabei erlitt einer der Reifen des Polos einen Schaden und verlor Luft. Der Augenzeuge folgte der Frau und versuchte sie zum Anhalten zu bewegen. Die Fahrzeugführerin nahm keine Notiz von ihm. Erst einige Straßen weiter stoppte sie ihr Fahrzeug, da der entstandene Schaden keine Weiterfahrt mehr zuließ. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen entsandt worden, man vermutete einen möglichen Krankheitsfall. Das medizinische Personal konnte aber weder innere noch äußere Verletzungen feststellen. Ein Atemalkoholtest brachte Licht ins Dunkel, der festgestellte Wert lag bei mehr als 2,9 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Polo musste abgeschleppt werden. Die 51-jährige Frau aus Georgsmarienhütte muss sich nun wegen mehrerer Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

