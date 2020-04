Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Brigachtal (ots)

Ohne Fahrerlaubnis und mit frisiertem Roller war ein vermutlich 18-jähriger Fahrer unterwegs, als er am Freitagnachmittag gegen 17:35 Uhr von einer Polizeistreife in der Hauptstraße angehalten werden sollte. Der Fahrer flüchtete sofort mit ca. 60-70 Km/h in Richtung Beckhofen und über einen Waldweg nach Überauchen, wo er durch die Beamten aus den Augen verloren wurde. Ermittlungen führten schnell zur Wohnanschrift des Tatverdächtigen, wo der Roller schließlich aufgefunden und beschlagnahmt werden konnte. Der 18-Jährige war zunächst nicht anzutreffen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

